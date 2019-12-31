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Kayseri'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kayseri’de 1 kamyonet, 1 minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada kaldırımda yürüyen bir yaya ile birlikte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de 1 kamyonet, 1 minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada kaldırımda yürüyen bir yaya ile birlikte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Bulvarı üzerinde 42 APV 40 plakalı otomobil, 38 DL 460 plakalı kamyonet ve 38 ACH 741 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kaldırıma çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla hastanelere sevk etti. Ayrıca alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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