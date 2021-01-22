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Kayseri'de 3 EBA aracı uzaktan eğitimde çocukların sınıfı oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kayseri’ye gönderilen 3 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracı uzaktan eğitim sürecinde çocukların sınıfı oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kayseri'ye gönderilen 3 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracı uzaktan eğitim sürecinde çocukların sınıfı oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Kayseri'ye gönderilen 3 EBA aracı Yahyalı, Develi ve Bünyan ilçelerinde öğrencilerin hizmetine sunuldu. Öğrencilerin ayağına kadar internet ve bilgisayar götüren araç, zorlu kış şartlarına rağmen öğrencilerin oturduğu mahallelere giderek velilerin de takdirini topladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, EBA araçları ile ilgili olarak, "Yahyalı, Develi ve Bünyan tarafında olmak üzere 3 aracımız var. Bu araçlar internet erişimine sıkıntısı olan çocuklarımızın erişimine sunulan hizmetler. Bunun yanında bütün okullarımızda EBA destek noktasıdır. Okullarımıza giden bütün öğrencilerimizin yakınında bir okul var. İnternet erişimi ve bilgisayar sıkıntısı olan öğrencilerimizin hizmetine o okullarımızı da açtık. Bir ihtiyaç olduğu zaman da bütün okullarımız bir EBA destek noktasıdır. Bunu da belirtmek isterim" dedi.

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