Kayseri'de 3 kişiyi öldüren kungfu sporcusu Orhan Gökçek: "Suç işlediğimde deliydim"

Kayseri'de 3 kişiyi öldüren kungfu sporcusu Orhan Gökçek, Hamdi Ekemen'i öldürmesiyle ilgili davada hakim karşısına çıktı. Mahkemede kendini savunan Gökçek, "Suç işlediğimde deliydim" dedi.

Kamuoyunda 'kungfucu katil' olarak bilinen, Kayseri'de farklı tarihlerde 3 kişiyi öldüren Orhan Gökçek, öldürdüğü Hamdi Ekemen dosyası kapsamında bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Orhan Gökçek SEGBİS sistemi ile duruşmada hazır edilirken, avukatlar ve öldürülen Hamdi Ekemen'in kızı İ.E. de duruşmaya katıldı. Mahkeme heyetine savunmada bulunan Gökçek, "Hayatım boyunca hiç silahım olmadı. Olayların olduğu tarihte kafam çalışmıyordu. İlaç içtikten sonra kafam çalıştı. Cezaevinde ailemin boynunu düşürdüğüm için intihar ettim. PKK, FETÖ ve bunların ağ babaları benim peşime düşüyorlardı. Suç işlediğimde deliydim. Çıkarsam beni yurt dışına kaçırırlar, beni tutuklayın" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak 2019 tarihinde Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta meydana gelen olayda Ufuk Akhan'ın katil zanlısı olarak Orhan Gökçek'i gözaltına aldı. Cinayetle ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Ufuk Akhan'ın öldürülme şekli üzerinde duran dedektifler olayı, 2014 yılında Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Hüseyin Ekemen'in olayı ile karşılaştırdı. Hüseyin Ekemen'in cinayetini 5 yıl boyunca çözmeye çalışan dedektifler 4 bin 500 kişi ile görüştü ve olay yerinden beyaz bir aracın kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri, 9 Ocak 2019 tarihinde U.A.'yı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Orhan Gökçek'in babası T.G.'ye ait olan beyaz bir aracı kullandığını da tespit ederek zanlıyı sorguladı. Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresi ile sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı, kungfu sporcusu olduğu, ayrıca şüphelinin bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlenen Orhan Gökçek sorgusunda, maktul Hüseyin Ekemen'i tanımadığını, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olan şahsın, kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini bu esnada üzerinde taşıdığı pusat diye tabir edilen bıçağı ile Hüseyin Ekemen'i öldürdüğünü ve olay yerinden ayrıldığını itiraf etti. Gözaltına alınan zanlı Orhan Gökçek., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Orhan Göçek'in çok daha eski tarihlerde benzer yöntemle meydana gelmiş ve faili meçhul kalmış kasten öldürme olayları da gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duran Cinayet Büro dedektifleri yürüttükleri çalışmalarda 16.02.2007 Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu iki sokak içerisinde Şahin Metiner isimli şahsı başından, boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısı koordinesinde Orhan Gökçek, yapılan sorgusunda Şahin Metiner'i de 'Kız kardeşi hakkında laf çıkardığı' için bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı refakatinde Orhan Gökçek'e yer gösterme işlemi yapıldı ve verdiği ifadelerle olayın birebir örtüştüğü belirlendi.