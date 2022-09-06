Kayseri'de 30 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda; 30 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden kargo yoluyla gümrük kaçağı cep telefonlarının Kayseri'de piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sahabiye Mahallesi'nde bir ikamette ve arabada yapılan çalışmalarda; ‘5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet' suçu çerçevesinde 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.