Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyonda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “30 Ağustos'ta bütün mazlum milletlere örnek olan bir zafer kazandık” dedi.

Resepsiyonda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tebrikleri kabul etti. Resepsiyona Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, protokol üyeleri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Bu günü onurla ve gururla kutluyoruz çünkü bütün dünyaya örnek olan, bütün mazlum milletlere, esaret altında olan milletlere örnek olan bir zafer kazandık. Bu zafer sadece Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da çok büyük öneme sahiptir. Onun içindir ki 30 Ağustos zaferimizden sonra birçok millet, bizim yaptığımız gibi topyekun kurtuluş mücadelesi başlatmışlardır. Milletiyle, meclisiyle, askeriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde böyle bir zaferin eşi benzeri yok. Bu hem milli mücadele döneminde, hem Çanakkale'de, Yemen'den tutun da her yerde asker göndermiş, nerde bir yangın varsa Kayseri'den Anadolu'nun gençleri yangını söndürmeye gitmişler. Öyle ki hepimizin bildiği gibi, konuştuğumuzda gözlerimizin dolmasına yol açan Kayseri Lisesi o sene mezun verememiş. Çünkü Kayseri Lisesi'nin mezun olacak öğrencilerinin tamamı cepheye gitmiş, şehit olmuş. Kayseri milli dava olduğunda, bu memleketin geleceği söz konusu olduğunda her yere kimse yok mu demeden en önde koşan gençlerin memleketi olmuş. Böyle bir memlekette 30 Ağustos'u kutluyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, aramızda şehit aileleri, gazilerimiz ve aileleri var. Özellikle geldikleri ve burayı şereflendirdikleri için önlerinde saygıyla eğiliyorum. Onlar bize haklarını helal etmezlerse soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yemek bize haram olur. Onlar öyle bir mücadele verdiler ki, çocukları bizim şu anda bu ortamda rahat bir şekilde zaferimizi kutlamamız için ya şehit ya da gazi oldular. Şu an bile Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri, polislerimiz, özel harekatlarımız dünyanın çeşitli yerlerinde düşman kovalıyorlar. Allah'tan hepsine yardımcı olmasını diliyor, askerimizin ayağına taş değmemesinin duasını ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Pastası'nın kesilmesi ile resepsiyon son buldu.