Kayseri'de 30 yıldır kullanılmayan araziler tarıma kazandırıldı

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, “Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması” projesi kapsamında Yeşilhisar'da çeşitli nedenlerle ekilemeyen, yaklaşık 30 yıldır boş bırakılan ve proje ile tarıma kazandırılan bin 713 dekar alanda incelemelerde bulundu.

Boş alanın bin dekarlık kısmına çavdar, buğday ve ayçiçeği ekildiğini söyleyen Mustafa Şahin, “İlimizde bugünün şartlarında yaklaşık 2 bin dekarın üzerinde alanın geçmişte kullanılıp artık kullanılmadığı tespit edildi. Bu alanlardan en büyüğü olan yaklaşık bin 700 dekarlık kısmının Yeşilhisar ilçemizde olduğu belirlendi. Söz konusu alanın, geçmişte kullanılmış olmakla beraber yaklaşık 30-40 yıllık bir süre zarfında hiç kullanılmamış olması sebebi ile bu alanların yeniden tarıma kazandırılması çalışmalarını başlattık. İçinde bulunduğumuz saha bin 173 dekarlık bir alandan oluşmakta ve 173 dekarı drenaj kanalı olması nedeniyle kullanılamaz vaziyettedir. Geriye kalan bin dekarlık alanda ise üreticimiz ekim dönemi başında arazinin ne getireceğini çok da bilemediği için bir kısmına çavdar, bir kısmına buğday ve ayçiçeği ekmiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte hasat döneminde de buraya geleceğiz” dedi.

Şahin 2021 yılında bu sahalara anıza dikim ile ekim yapmayı planladıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Atıl olduğu varsayılan arazilerin tamamı gözden geçirilip kullanılabilir durumda olanların tamamını üreticilerimizin emrine sunmaya çalışacağız. 2021 yılı üretim sezonunda bu sahalarda anıza direkt ekim yöntemi ile ekim yapmayı planlıyoruz. Ramazan ayının ve bayramının yüzü suyu hürmetine önümüzdeki süreç içerisinde pandeminin bitmesini ve insanlarımızın daha rahat ortamlarda tarımsal üretim yapabilmelerini temenni ediyorum. Başta Kayserili üreticilerimiz olmak üzere tüm üreticilerimize bir kez daha minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Sezonun bol bereketli geçmesini diliyorum.”