Kayseri'de 305 bin 152 öğrenci karne sevinci yaşadı

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında Kayseri'de bin 103 okulda 305 bin 152 öğrenci karne heyecanı yaşarken, il protokolü de öğrencilerin bu heyecanına eşlik etti.

75. Yıl Rezan Has İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okul müdürleri ve idareciler katıldı. Öğrenciler Vali Günaydın'ı okul girişinde çiçeklerle karşıladı. İlk olarak ana sınıfındaki öğrencilere karne dağıtan Vali Günaydın ve beraberindekiler, daha sonra üst sınıfların karnelerini dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Günaydın'dan bir öğrencinin daha fazla kar tatili istemesi üzerine Vali Günaydın, yağışlı havalarda güvenlikleri için okulların tatil yapıldığını, ancak öğrencilerin de tatil olan günlerin telafisini diğer günler daha çok çalışarak yapmaları gerektiğini söyledi. Karne dağıtım töreninin ardından açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, çocukların iyi yetişmesi için imkanlar ölçüsünde gereken her şeyin yapıldığını ifade ederek; "2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlamış oluyoruz. Bu dönen içerisinde büyük çaba, gayret gösteren öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize, çocuklarımızın iyi bir eğitim görmesi için destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da gayretlerinden dolayı tebriklerimi iletiyorum. Çocuklarımızın gelecekte ülkemize, milletimize faydalı hizmetlerde bulunması için bizler her türlü destek ve katkıyı vermek zorundayız. Yerel yönetimimizle, milli eğitimimizle çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Çünkü, ülkemizin dünyada rekabet gücünün artması iyi yetişmiş, kaliteli insan gücüyle olacaktır. Bunu da sağlamak için eğitimin her aşamasında çok dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızın eğitim sürecinin her aşamasını iyi planlamamız, takip etmemiz lazım. Ortaya çıkan eksiklikleri süratli bir şekilde tamamlayarak çocuklarımız mezun oldukları zaman dünyadaki bütün gelişmeleri yakından takip eden ve takip ettikleri gelişmeler neticesinde de ülkemizde güzel işlere imza atacak konuma gelmesi hepimizin arzusu. Bizler, imkanlar ölçüsünde okullarımıza, öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Kayseri'de göreve başladıktan sonra mümkün mertebe okullarımızı ziyaret ettim. Bu okul ziyaretlerimizde öğretmen ve öğrencilerimizle görüşüyoruz. Onların düşünceleri bizim için önemlidir. Çünkü okulda çocuklarımız, anne ve babalarından daha çok zamanı öğretmenleriyle geçiriyor. Bu nedenle öğretmenlerimizi dinleyeceğiz. Onların tespitleri bizim için önemlidir. Kayseri olarak eğitim-öğretim alanında fiziki şartlarımızın daha da iyi bir noktaya gelmesi için de çalışmalarımızı başlattık" dedi.

"3 yıl içerisinde tekli eğitime geçmeyi planlıyoruz"

En kısa zamanda tekli eğitime geçme planlarının bulunduğunu da kaydeden Vali Günaydın, "Hızlı bir şekilde hem kendi imkanlarımız hem de hayırseverlerimizle inşallah planlamamız 3 yıl içerisinde Kayserimiz'de tekli eğitime geçmek. Görüyorsunuz, çocuklarımız çiftli eğitimde sabah erken saatlerde kalkıyorlar. Çocuklarımız için yeterli değil. Bunları süratle düzeltmemiz lazım. Bütün arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, milli eğitimimiz bu konuyu süratle düzeltmek ve verimli bir eğitim ortamı oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda da bunların meyvelerini toplayacağız. İkinci yarıda yapımı tamamlanan 3 okulumuzu hizmete açıyoruz. Bu 3 okulumuzun hizmete girmesiyle de yaklaşık 6 tane okulumuz da tekli eğitime geçmiş olacak. Bu da önemli bir gelişme" diye konuştu.

"Eksiği çocuklarımızda bulmayalım, giderilmesi için hep beraber çalışalım"

Zayıf notu olan öğrencilerin eksiklerinin hep birlikte giderilmesi gerektiğinin de altını çizen Vali Şehmus Günaydın, "Bu konuda uzmanlar görüşlerini net bir şekilde ifade ediyor. Biz de şunu ifade edelim ki, çocuklarımızın dönemsel olarak bir takım eksikleri olması çok önemli bir olay değil. Önemli olan çocuklarımızın bu eksikliğini bilerek eksikliği nasıl giderebilirizdir. Kesinlikle çocukların bu eksikliklerinden dolayı velilerimizin herhangi bir söylemde bulunmamasını istiyoruz. Bunlar düzeltilir, düzeltmek için de hepimizin yapması gerekenler var; bizlerin, öğretmenlerimizin, velilerimizin. Eksiği sadece çocuklarımızda bulmayalım, giderilmesi için hep beraber çalışalım" ifadelerini kullandı.