Kayseri'de 308 bin 728 öğrenci ders başı yaptı

Kayseri'de 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında 308 bin 728 öğrenci ilk ders zilinin çalmasıyla beraber sınıfları ile buluştu.

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber Kayseri'de okul heyecanı yaşandı. 308 bin 728 öğrenci ile 10 bin 999 öğretmen, kentte bulunan bin 101 okulda ilk derslerini yaptı. Öğrenciler ilk ders zili ile beraber heyecan yaşarken, korona virüs tedbirleri kapsamında okul içine alınmayan velileri ise çocuklarını okul dışında bekledi.