Kayseri'de 31 Afganistanlı kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de 31 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Umuda Yolculuk' adıyla gerçekleştirilen sahte belgelerle göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekipler, Malatya karayolu üzerinde kaçak göçmenleri taşıdığı düşünülen araç ile polis noktalarını atlatmak için kullanılan ve ‘öncü' olarak tabir edilen ikinci bir araca operasyon yaptı. Operasyonda 72 plaka sayılı araçta 31 Afganistanlı kaçak göçmen yakalandı. Kaçak Afgan göçmenlerin bir ilden diğer ile sevkini sağlayan ve öncü tabir edilen 44 plakalı araçta bulunan 3 kişi de yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Operasyonda Z.A, M.B, M.N. ve A.Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.