Kayseri'de 31 bin 500 öğrencinin LGS heyecanı başladı

Kayseri'de 31 bin 500 öğrencinin katılacağı Liselere Giriş Sınavı (LGS) başladı.

Tüm Türkiye'de toplam 1 milyon 74 bin 13 ortaokul öğrencisi tarafından heyecanla beklenen LGS başladı. Kayseri'de de sınava girecek öğrenciler, okullarda hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uygun olarak sınıflara alındı. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken, veliler de dışarıda heyecanlı bekleyişe geçti. Çocuğunun sınavdan çıkmasını bekleyen bir veli, “Bizler de çocuklar kadar heyecanlıyız. İyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz ve pandemi sürecinden dolayı gerginliklerimiz oldu ama sağ olsun devletimiz ve bakanımız hazırlık ve hijyen konusunda da çok yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun hepsinin hakkında” dedi.

Öğrencilere dua ettiklerini söyleyen Mustafa Kaplan ise, “Öncelikle tüm öğrenci arkadaşlara başarılar diliyorum. Gelecekleri için mücadele veriyorlar. Bu da olması gereken bir husus. İnşallah başarılı olurlar diye dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.