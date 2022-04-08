İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de 315 bin 632 öğrenci ikinci ara tatile girdi

Kayseri’de bin 106 okulda eğitim hayatına devam eden 315 bin 632 öğrenci, bugün son ders zili ile beraber 9 gün sürecek olan ara tatile girdi.

Kayseri'de bin 106 okulda eğitim hayatına devam eden 315 bin 632 öğrenci, bugün son ders zili ile beraber 9 gün sürecek olan ara tatile girdi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takviminde yer alan ikinci ara tatil bugün başlıyor. Kayseri'de de bin 106 okulda 315 bin 632 öğrenci ile 21 bin 134 öğretmen hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek ara ile yüz yüze eğitime mola verecek.


Öğrenciler 18 Nisan'da yeniden okulları ile buluşarak, ders başı yapacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.