Kayseri'de 315 bin 632 öğrenci ikinci ara tatile girdi

Kayseri'de bin 106 okulda eğitim hayatına devam eden 315 bin 632 öğrenci, bugün son ders zili ile beraber 9 gün sürecek olan ara tatile girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takviminde yer alan ikinci ara tatil bugün başlıyor. Kayseri'de de bin 106 okulda 315 bin 632 öğrenci ile 21 bin 134 öğretmen hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek ara ile yüz yüze eğitime mola verecek.

Öğrenciler 18 Nisan'da yeniden okulları ile buluşarak, ders başı yapacak.