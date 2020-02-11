İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kayseri’de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sabah saatlerinde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.