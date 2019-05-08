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Kayseri'de 4 kilo 564 gram tarihi altın sikke ele geçirildi

Kayseri’de yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 kilo 564 gram gelen 995 adet altın sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 kilo 564 gram gelen 995 adet altın sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri - Malatya yolu üzerinde yapılan uygulamada kontrol edilen bir araç içerisinde Meryem E., Raeif H., Emel E. ve Hüseyin A. yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda; 4 kilo 564 gram gelen toplam 995 adet altın sikke olarak değerlendirilen tarihi eser eşyası, 6 adet captagon hap ve bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı.


Gözaltına alınan şahısların KOM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

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