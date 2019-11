Kayseri'de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği kapsamında Kayseri'de 157 lokasyonda 487 bin 500 fidan bugün toprakla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde 11.11.2019 tarihinde saat 11:11'de 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği kapsamında Kayseri'de tören düzenlendi. Kocasinan ilçesinde bulunan Akçatepe Ağaçlandırma Tören Alanı'nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, STK temcilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugün saat 11:11'de tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek olan geleceğe nefes seferberliği kapsamında 11 milyon fidan dikim etkinliği programları düzenlenmektedir. Bundan böyle her yıl 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Yapılacak bu etkinlikler ile ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve farkındalığı artırmakla birlikte diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, dikkatleri ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir. Etkinlik, okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir. Kayseri Osman Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızda bulunan Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Sivas illerinde bu etkinlik çerçevesinde bugün toplam 308 adet lokasyonda 1 milyon 100 bin 500 adet fidan dikilecektir. Kayseri'de ise 157 adet lokasyonda 487 bin 500 adet fidan dikilecektir” ifadelerini kullandı.

“Kayseri'mizi daha yeşil bir hale getirmek için çalışıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Cumhurbaşkanımıza böyle bir tavsiye ve emir niteliğindeki yaklaşımı ile ülkemizi yeşile büründürme anlayışı içerisinde verdiği talimatlardan dolayı minnet duyuyor ve teşekkür ediyorum. Peygamberimizin ‘Kıyamet kopacak olsa bile elinizdeki ağacı dikin' uyarısı ve felsefesi de bizim için asla göz ardı edilemez. Bu anlayış içerisinde yerel yönetimler olarak iş başına geldiğimiz yıllardan beri Kayseri'mizi daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir şehir haline getirme yolunda irade gösteriyoruz. Kayseri'mizde 8-10 tane park varken şimdi binlerce parktan söz ediyoruz, binlerce parkın yeşillendirilmesinden ve milyonlarca yapılan çalışmalardan söz ediyoruz. Ağaç dikimi konusunda da aşırı duyarlılık gösterdiğimizi kamuoyu da takdir etmekte ve takdir etmektedir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu çalışmaları yapacağımızdan belirtiyoruz. Bu hassasiyetimizi biliyoruz. Ağacı korumak ve ağaca sahip çıkmak konusunda da hepimizin gayret göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

“Ağacı kutsayan bir medeniyetin çocuklarıyız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, ağacı kutsayan bir medeniyetin çocukları olduklarını söyleyerek, “Kadim bir medeniyetin çocuklarıyız. Ağacı kutsayan bir medeniyetin çocuklarıyız. ‘Kıyamet koparken bile elinizdeki fidanı dikin' diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Son dönemde uğradığımız zaaftan dolayı da bol bol ağaç kesen bir toplum haline dönüştük. Ağaçları yakan bir toplum haline dönüştük. Kendi neslimizi ve kendi medeniyetimizi adeta inkar eden bir hale geldik. Bizim yeniden asli hüviyetimize dönmemiz icap ediyor. Bu anlamda yapılan bu çalışmaları da tebrik ediyoruz” dedi.

“81 il arasında en çok fidanı Kayseri'de dikeceğiz”

Başlatılan kampanya çerçevesinde en çok fidanın Kayseri'de dikileceğinin altını çizerek, “Bugün gerçekten çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemizin her köşesinde 11 milyon ağaç dikeceğiz. Biz Kayseri'de 487 bin 500 ağaç hedeflemiştik ama inşallah 500 binin üzerinde ağaç dikeceğiz. Bu sayıda Türkiye'de rekordur. Türkiye'de 81 vilayet arasında bugün inşallah en çok ağacı Kayseri'mizde dikeceğiz. 157 lokasyonda Orman Bölge Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde belediyelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın büyük desteği ile bu ağaçları bugün dikeceğiz. Bu ağaçları sadece bugün değil, uygun ortamlarda iklimin el verdiği her zaman dikmek zorundayız. Son 20-25 yılda Kayseri'mizde ağaç dikimi noktasında ok önemli çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yapılan bu çalışmalara rağmen biz Kayseri olarak halen Türkiye ortalamasının baya gerisindeyiz. Türkiye ortalaması yaklaşık olarak yüzölçümünün yüzde 24'ü ormanlarla kaplı ama Kayseri'mizde maalesef yüzde 10 civarındayız. Bunun için bizim 500 binlerin 5 milyonların üzerinde ağaç dikmemiz lazım. İnşallah yakın zamanda gerek Erciyes'te olsun gerekse diğer ihtiyaç olan yerlerde olsun Orman Bölge Müdürlüğümüz bu çalışmalarına hızlı bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.