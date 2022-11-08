İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de 49 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 49 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 77 kişiye ‘hırsızlık’ suçundan işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 49 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 77 kişiye ‘hırsızlık' suçundan işlem yapıldı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkla mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmayı sürdüren ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 49 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 58 şüpheli ile ‘hırsızlık' suçundan aranması bulunan 19 şahıs yakalandı.


Öte yandan ekipler, ‘hırsızlık' suçuna karışan 77 kişiye işlem yaptı.

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