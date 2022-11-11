Kayseri'de 5 günde 66 zehir taciri yakalandı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce son 5 günde yapılan operasyonlarda; 66 zehir taciri yakalanırken, yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 1 tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.