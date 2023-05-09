İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de 51 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 13 şüpheli tutuklandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda; 51 hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan 35 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda; 51 hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan 35 şüpheliden 13'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda; 51 hırsızlık olayı aydınlatıldı.


Gözaltına alınan 35 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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