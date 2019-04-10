Kayseri'de 52 yeni personel göreve başladı

52 göreve yeni başlayan personelimiz Kayseri merkez ve ilçelerde sportif faaliyetleri artırmak ve Türk Sporu için görev yapacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ferdi Sporlar Merkezinde göreve yeni başlayan personelle yapılan toplantıya katıldı.

İl Müdürü Eskici, Kayseri'nin spor altyapısı konusunda ülkenin en donanımlı illerinden biri olduğunu belirterek, her yıl yüz binin üzerinde kişi spor yapıyor ve bu rakam sürekli artıyor. İnsanlarımıza daha bilinçli spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve spor kültürünü geliştirmek için tecrübeli arkadaşlarımız ve aramıza yeni katılanlarla birlikte gerektiğinde 7/24 çalışarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz diyerek, vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.