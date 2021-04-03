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Kayseri'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik hakim

Kayseri’de dün akşam 21:00’dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber kentte sakinlik hakim oldu.

Kayseri'de dün akşam 21:00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber kentte sakinlik hakim oldu.


Cumartesi günlerinin kısıtlandığı 58 il arasında yer alan Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini artırırken, araçları durdurarak sürücülerin muafiyet belgelerini kontrol etti.


Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan sakinlikte, havadan görüntülendi.

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