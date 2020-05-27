İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de 6 blok karantinaya alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6 blok korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 blok korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi'nde bulunan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 bloktan oluşan lojmanlarda oturan 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bloklarda oturanların dışarıya çıkmasına izin verilmezken, polis ve bekçilerde güvenlik önlemi aldı.


Ayrıca, blokların girişine de polis şeridi çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.