Kayseri'de 6 kırsal bölgede yol çalışması

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla şehir merkezinde olduğu gibi, tüm ilçelerde de ulaşımda güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden fedakârca çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'ne Köprü yapım işi gerçekleştirirken, Sarız İlçesi Değirmentaş-Kabaktepe İmirzaağa Mahalleleri'ne karsiperi çalışması yapıldı. Develi ilçesi Şıhlı-Ayşepınar-Hoşça-Epçe Mahallelerine otokorkuluk yapan ekipler, yine Develi İlçesi Yeşilyurt-Çöten-Künye Mahallelerine CTP yol kenar dikmesi işini tamamladı. Büyükşehir ekipleri, Pınarbaşı İlçesi Dikilitaş Mahallesi yoluna ve Yahyalı İlçesi Çamlıca - Kopçu Mahalleleri yoluna I. Kat sathi kaplama yapım işi gerçekleştirdi.

İlçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşım hizmeti kapsamında yol çalışmaları tüm hızıyla sürdürecek.