Kayseri'de 6 milyon dal boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 milyon dal boş makaron piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken depoda yapılan aramada ise 6 milyon dal boş makaron piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.