Kayseri'de 63 bin 465 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

2020 yılında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri'de 63 bin 465 kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belirterek, “282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı” dedi.

2020 yılında başvuru yapan 21 bin 807 kişinin işe yerleştirildiğini söyleyen Ayşe Ak, “2020 yılı korona virüs salgını nedeni ile oldukça zor bir yıl olarak tarihe geçti. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işgücü piyasası da pandemi şartlarından belli alanlarda olumsuz yönde etkilendi. Bu olumsuz etkiyi en aza indirebilmek adına İŞKUR olarak çok yoğun ve üstün bir gayretle çalıştık. 2020 yılı faaliyetlerimizden kısaca bahsedecek olursak 2020 yılında, kurumumuza 85 bin 861 kişi işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bulunmuş olup, kurumumuzda toplam işsiz sayısı 44 bin 218, kayıtlı işgücü sayısı ise 96 bin 575 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 29 bin kişilik açık iş ilanı alınmış ve bu ilanlara toplam 111 bin 520 yönlendirme yapıldı. Bu yönlendirmeler sonucunda 21 bin 807 kişi kurumumuz aracılığı ile işe yerleştirilmiştir. Bu yıl kurumumuzun iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinde faydalanan kişi sayısı 54 bin 617 kişi olarak gerçekleşti. 2020 yılı içerisinde, bin 929 kişi ilk kez almış oldukları engelli raporunu ibraz ederek kurumumuza başvuruda bulundu. Bu başvurularla birlikte İl Müdürlüğümüzde kayıtlı engelli işgücü sayısı 2 bin 53, kayıtlı engelli işsiz ise 846 kişi olarak gerçekleşti” dedi.

Ak, geçmiş dönemlerde dahil toplam , 81 milyon 581 bin 387 TL işsizlik maaşı ödemesi yapıldığını söyleyerek, “2020 yılında aktif işgücü programlarımız çerçevesinde, 894 farklı grupta düzenlediğimiz meslek eğitim kurslarımızdan bin 847 kişi, işbaşı eğitim programlarımızdan da 2 bin 74 olmak üzere toplam 3 bin 921 kişi faydalandı. Bu kurslara katılan kursiyerlerimizden bin 486 kişi istihdam edildi. Yaklaşık bin 500 kişinin ise eğitimleri devam ediyor. Açtığımız meslek eğitim kursları vasıtası ile üretilen 5 milyonun üzerinde maske kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı. 2020 Ocak-Aralık döneminde işini kaybeden ve işsizlik sigortasında faydalanmak amacıyla 21 bin 404 kişi başvuruda bulunmuş olup, bunlardan hak eden 7 bin 216 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı. Geçmiş dönemlerden süre gelen ve başvurularda dahil edildiğinde toplam 17 bin 252 kişiye, 81 milyon 581 bin 387 TL işsizlik maaşı ödemesi yapıldı” dedi. Kayseri'de 63 bin 465kişiye 282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldığını söyleyen Ayşe Ak, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aynı dönemde kısa çalışma ödeneği için 8 bin 247 işyeri başvuruda bulunmuş, işyerlerinden başvurusu mevzuata göre kabul edilen işyerlerinde çalışan toplam 63 bin 465 kişiye, 282 milyon 622 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. Aynı dönemde işverenin başvurusu üzerinde, ücretsiz izne ayrılan 29 bin 770 kişiye toplam 81 milyon 367 bin 165 TL nakdi ücret ödemesi yapıldı.”