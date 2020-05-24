İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerinde parklara akın etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü saat 14.

00 ile 20.00 arasında sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş ve üstü Kayserili vatandaşlar, parklara akın etti.


Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar istisnai olarak bayramın ilk günü saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıktılar. Sokağa çıkma izninin başlaması ile birlikte Kayserili vatandaşlar parklardaki yürüyüş yollarına akın etti.


Parklarda spor aletlerinde sporlarını yapan ve yürüyüş yapan vatandaşların yanı sıra, arkadaşları ile balkondan bayramlaşan vatandaşlar da objektiflere yansıdı. Öte yandan, polis ekipleri sosyal mesafe kurallarına uyulması için devriye gezerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.