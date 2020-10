Kayseri'de 663 çiftçiye 414 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü iş birliği ile Kayseri'de 663 çiftçiye düzenlenen tören ile toplamda 14 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hep beraber üreticinin yanında durarak beraber büyüyeceğiz” dedi.

Kadir Has kongre Merkezi otoparkında düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları Koordinatörü Abdülkadir Güneş, İlçe Tarım Müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Kayseri'nin 16 ilçesinin de birbirine özgü ürünleri ile yarış içerisinde olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserimizde 16 tane ilçemiz var. Her birisi birbirinden önemli, her birisine özgü ürünlerin yetiştiğini, her birisine özgü hayvancılığın yapıldığını da biliyoruz. Küçükbaşta olsun, büyükbaşta olsun gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yapanlara da destek oluyoruz ancak az önce çok güzel bir tespit de bulunuldu. Etin olabilmesi için, otun olması lazım ot bu işin olmazsa olmazıdır. Pandemi sürecinde hakikaten hepimiz gördük ki, kendi kendine yeten bir ülke, kendi kendine yeten bir şehir olmanın çok daha önemli olduğunu gözlemledik. Üretene yeterli desteği ve fırsatı vermek amacıyla pandemi döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile gerekli fırsatların verildiğini, gerekli üretim için ekimlerin yapılmasına, gerekirse Tarım İl Müdürümüz marifetiyle, gerekirse belediyelerimiz marifetiyle eğer bir karantina yada izolasyon söz konusu ise o vatandaşımıza yardımcı olmanın mutlak şart olduğu anlayışı içerisinde destekler olundu. Bunların örneklerini gördük. Hatta zaman zaman ben Valimizle, Tarım İl Müdürümüzle görüşmelerimde tarlada ne olacak dediğimde biz müsaade edelim destek olalım dediğimizde, fırsat verilmedi, gerekiyorsa biz traktörümüzle, gerekiyorsa biz alet edevatımızla ekmeye dikmeye hazırız ama kurallara uymak hepimizin görevi denildi, bence de doğrusu yapıldı. O süreçler çok güzel atlatıldı. Gerek ayçekirdeğinde, gerekse de kabak çekirdeğinde Kayserimiz ön plana çıkmış bir şehir olarak anılıyor. Türkiye'de çilek fidesinin yüzde 56'sının Kayseri'de yetiştiğini söylesem, herhalde kimse inanmaz ama realite bu şekilde” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 2 milyon 682 bin TL civarında yatırım yaptıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu konuda teşvik ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Kabak çekirdeği konusunda söylendiği gibi yüzde 40 ile çitilen kabak çekirdeğinin Türkiye'de ilk sırada üreticisi olduğumuz paylaşıldı. İlçelerimizde bu yönde yapılan çalışmaları hepimiz takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla da gerek fiyatlarda gerekse de hasılatta çok iyi olduğu ve bizleri yüreklendiren ve sevindiren haberler aldık. Bütün bunların yanında yem bitkileri ile ilgili üretimi arttırmak için de gerekli çalışmaları yaptığımızı burada hepimiz görüyoruz. Amacımız yüzde 75'ini karşılayıp, yüzde 25'ini de üreticimizden sağlamak sureti ile onlara yardımcı olmak. 118 ton yem bezelyesi, 171 ton Macar Fiği, 125 ton kılçıksız buğday olmak üzere toplamda 414 ton yem bitkisini dağıtıyoruz. Bu proje ile 663 çiftçimiz 31 bin 100 dekar alana ekim yapacak. Toplam proje bedelimiz 2 milyon 682 bin TL civarında bir rakama erişmekte. Tarım bakanlığımızdan söylenilen rakamı inşallah önümüzdeki sene dayanışma ile hep beraber daha fazlasını isteyeceğiz. Bu konuda yapılan çalışmaların önemini hepimiz kavradık ve gerekli desteği vermemiz gerektiği anlayışı içerisindeyiz. İnşallah üreten olacağız ve şehrimizi en güzel şekli ile gerek çevreci anlayışla gerekse de yeşil anlayışı ve imar alanındaki çalışmalarımızla el ele dayanışma içerisinde, en güzel şekli ile burada hayata geçirmemiz lazım. Kısacası sizlere layık olmaya çalışıyoruz.”

Dağıtılan tohumlarla 31 bin dekarlık alanda ekim yapılacağını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Bugün burada dağıtımını gerçekleştireceğimiz 150 ton yem bezelyesi, 170 ton Macar Fiği ve 125 tonda buğdayı bunu her ikisinde içerisine karıştırmak şartıyla almış olduğumuz ürünler yaklaşık 31 bin dekarlık alanda üretim yapılacak. Özellikle şunu belirtmek istiyorum Türkiye'de ara ara etle alakalı sorunlar olduğu söyleniyor. Aslında sorun ette değil. Bunu tüm bu mesleği bilenlerin söylediği gibi Türkiye'nin asıl sorunu etle değil otladır. Eğer et varsa ette beraberinde gelecektir. Bugün yapacağımız çalışmalarla da inşallah önümüzdeki süreçte otumuzu buradan yetiştirdiğimiz sürece civar illerden aldığımız otun yaklaşık kadar da nakliye ödüyoruz. Buda bizim üreticilerimiz için ciddi anlamda bir kayıp. Ayrıca Kayseri'ye sayın bakanımızın geldiği dönemde ve daha sonrasında bakan yardımcımız ziyaretlerinde vermiş oldukları bazı taahhütler vardı ve sözler vardı. Bugünde bu vesileyle sayın başkanım belirtmiş olayım. Dün itibariyle bizim araçlarımızda yem bitkisi tohumu tedarik etmeye başladığımız yerlere gittiler. Kamyonlarımızı yükleyip getiriyoruz. İnşallah bunu da dağıttıktan sonra yarından itibaren biz 83 ton yem bitkileri tohumluğunu yine aynen sizlerin de vermiş olduğunuz destek çerçevesinde yüzde yetmiş beş hibe destekli dağıtıma başlayacağız inşallah. Böylece ilimizde yaklaşık 31 bin dekarlık alanda üzerine 10 bin dekarda biz koymuş oluyoruz. Yaklaşık 40 bin dekarlık alana tohum üretimini yapmış olacağız” dedi.

Kayseri Ziraat Odaları Koordinatörü Abdülkadir Güneş ise, “Şehir dışına gittiğimiz zaman Kayseri hep ticareti ve sanayisi ile anılırdı ve biz bu algıyı kırdık. Tarımda da hayvancılıkta da varız dedik. Kayseri'de de tarım ve hayvancılığın yapıldığını herkes biliyor, öğrendiler. Bu yönde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kayseri'de kabak çekirdeğinin üretimi Türkiye birincisi olarak yapılıyor. Ay çekirdeğinde Türkiye ikincisiyiz, elmada Türkiye üçüncüsüyüz. Yani Kayseri'de hatırı sayılır bir üretim yapılıyor. Pandemi döneminde çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak, sokağa çıkma yasağından muaf tutuldular. Biz de bize yapılan bu jesti hiçbir şekilde göz ardı etmedik ve üretmeye devam ettik. Biz bu sene Kayseri'de daha çok ürün ürettik. Devletimiz de bu süreçte yüzde 75 hibe ile bize destek verdi. Bazı bölgelerimizde doğal afet yaşandı ama onun haricinde üretim de fiyatlar da iyi. Gıda bundan sonra savunma sanayi kadar önemli ülkemizde. İnsanlara evde kalın dediğimizde onları doyurmak zorundayız. Bugüne kadar nasıl üretime katkı sağladıysak, bundan sonra da sağlayacağız. Bu da bizim görevimiz. Hep beraber olursak daha çok üretiriz” dedi.

Konuşmalardan sonra çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.