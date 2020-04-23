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Kayseri'de 7 katlı apartman karantinaya alındı

Kayseri’de bina görevlisinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, 7 katlı apartman karantinaya alındı.

Kayseri'de bina görevlisinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, 7 katlı apartman karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Defne apartmanı B blok'un bina görevlisi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanedeki tetkikler sonucunda bina görevlisinin korona virüs testi pozitif çıkan bina görevlisinin çalıştığı 25 daire bulunan 7 katlı apartman 14 günlük karantina sürecine alındı.


Polis ekipleri tarafından karantinaya alınan apartmanın giriş ve çıkışlarında önlemler alınarak kapatıldı.

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