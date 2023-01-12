Kayseri'de 70 parça tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 70 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 70 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.