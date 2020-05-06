Kayseri'de 714 bin 790 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği aktarılarak; "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda Kayseri'de 01.05.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Kayseri ilimiz ve ilçelerimizde toplam 714 bin 790 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Kayseri il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 714 bin 790 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 528 milyon 944 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kayseri ilimizde en önemli sulama projelerinden birisi Ağcaşar Sulamasıdır. İş kapsamında 127 bin 200 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 73 milyon 394 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kayseri ilimizde önemli projelerden birisi de Bahçelik Sulamasıdır. İş kapsamında 36 bin 120 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 25 milyon 826 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.