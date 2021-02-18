Kayseri'de 75 mahalle yolu daha ulaşıma açıldı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Bünyan'da 4, Develi'de 10, Kocasinan'da 16, Pınarbaşı'da 20, Sarız'da 10, Talas'ta 3, Tomarza'da 10 ve Yahyalı'da 2 olmak üzere toplam 75 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ayrıca yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sarız ilçesinde 8 mahalle yolunda kar ve yoğun tipinin devam etmesi nedeniyle yol açma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Öte yandan bu yıl kar mücadelesi yapılan 26 bin 672 kilometrelik yol ağında bin 667 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadele etmeye devam ediyor.

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadelesini sürdürüyor.