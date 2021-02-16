Kayseri'de 8 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ve Talas İlçelerinde bağ, bahçe ve tarladan, evden ve inşaattan hırsızlık olaylarının meydana geldiği bilgisinin alınması üzerine, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Melikgazi ilçesi Güzelköy Mahallesinde olayın şüphelileri oldukları tespit edilen E.D. ve İ.D. isimli şahıslar, araçları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yakalanması ile birlikte Melikgazi ve Talas İlçe Jandarma Komutanlıkları bölgesinde 6 evden, 1 inşaattan ve 1 bağ, bahçe ve tarladan olmak üzere toplam 8 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda ele geçirilen materyaller sahiplerine teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.D., yaşının küçük olması nedeniyle adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılırken, İ.D. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.