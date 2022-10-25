Kayseri'de 800 hafız için tören düzenlendi. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizde Kur'an-ı Kerim'i okuma azmi ve heyecanının her geçen gün artması ve ona olan ilginin çoğalması bizleri bahtiyar etmektedir. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, Allah tarafından insana verilebilecek en büyük nimettir" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende 17 Kur'an kursundan 286'sı kadın 514'ü de erkek olmak üzere 800 hafız belgelerini aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, hafızları tebrik ederek, "Bugün Kayserimiz şanına yakışır, en güzel günlerinden birini yaşıyor. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Yeniden genç, dinamik, vatanını, milletini, ezanını, bayrağını, devletini seven bir gençlik geliyor. Bunu da Kayserimizde görüyoruz. Emeği geçenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise konuşmasında, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde örgün eğitim ile birlikte hafızlık projesi 2014 yılında başlamış olup, hem ülkemizin hem eğitim sistemimizin önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır. İlimizde toplam 87 imam hatip ortaokulu bulunmakta olup, bu okullardan 5'inde hafızlık projesi uygulanmaktadır. Bu proje ile çocuklarımız yıl kaybı olmadan, okul ortamından kopmadan hafızlık yapma imkanına kavuşmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de hafızları tebrik ederek, "Bugünkü tören ile beraber bambaşka bir hayat yolculuğuna çıkıyorsunuz. Bu çıktığınız hayat yolculuğunda milletimizin gönlünün en müstesna yerinde her zaman değer bulacaksınız. Sizler; her zaman milletimiz tarafından sevilecek, sayılacaksınız. O yüzden bu günden itibaren yeni başladığınız hayat yolculuğunuz kutlu olsun. Herhalde buradaki anne ve babalar için, milletimiz için daha gurur verici bir tablo olabilir mi bilmiyorum. Çünkü Allah kelamına evlatların ses veriyor olması herhalde onurların en büyüğüdür" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, Allah tarafından insana verilebilecek en büyük nimettir"

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülkede Kur'an okuyanların her geçen gün arttığını kaydederek salonu dolduranlara şöyle seslendi:

"Kur'an'a bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu bilinciyle iman etmeyi ve onun hayat veren mesajlarını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız. Onun manasını en güzel şekilde anlamak ve yaşamak hep birlikte büyük bir gayretin içerisinde olmalıyız. Çünkü, o bizim için bir hayat rehberidir, onsuz hayat zayi olmuş bir hayattır. Ülkemizde Kur'an-ı Kerim'i okuma azmi ve heyecanının her geçen gün artması ve ona olan ilginin çoğalması bizleri bahtiyar etmektedir. Dolayısıyla milletimize, bu alanda çalışan mensuplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gayretlerinin bereketli, başarılarının daim olmasını diliyorum. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, Allah tarafından insana verilebilecek en büyük nimettir. Dünyalık unvanlardan hangisiyle karşılaştırırsanız karşılaştırın, hepsinden daha üstündür, daha ulvidir hafızlık unvanına sahip olmak. Hafızlığınız mübarek olsun."

Konuşmaların ardından hatim duası edilerek protokol üyeleri tarafından hafızlara hediyeleri takdim edildi.