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Kayseri'de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 90 kök kenevir ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi ilçesinde L.B.'ye ait tarlada yapılan kontrollerde 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bitkiler imha edilirken L.B. ise gözaltına alındı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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