Kayseri'de 91 doktor özelden kamuya geçti

Mehmet Erşan, Kayseri'de açıktan atama kurası ile normal şartlarda 1-2 doktorun özelden kamuya geçtiğini ama bu sayının 91'e çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Sağlıkta Beyaz Reform ile birlikte Kayseri'de özel hastanelerden kamu hastanelerine geçmek isteyen doktor sayısında artış yaşandı. Mehmet Erşan, Kayseri'de açıktan atama kurasına 100'ün üzerinde doktorun başvurduğunu ve 91 doktorun başvurusunun kabul edildiğini belirtti.

Erşan, “İstifa sonrası açıktan atama kurası dediğimiz kura ile birlikte kamuya hekim geçişleri söz konusu olabilir. Bu atamalar bakanlık ilanıyla yılda 2-3 kez yapılabilir. Bu sene de açılan kurada tüm Türkiye'de 7 bin civarında başvuru oldu. Bu rekor düzeyde bir başvuruydu. İlimizde de yine aynı şekilde normal şartlarda 5-10 civarında başvuru olup 1-2 kişi başlarken, bu dönem 100'ün üzerinde başvuru oldu. 91 doktorun başvuru kabul edildi ve kasım aynı sonu itibariyle ataması gerçekleştirildi. Şuanda da ataması gerçekleştirilen doktorlardan 42'si de fiilen hizmete başlamış oldu. Malum olduğu üzere bazı branşlarda randevu sorunu yaşanmaktaydı. Bu başlayan hekimlerimizle birlikte sorun peyderpey azalıyor. 2 ayda bir bakanlığımızın devlet hizmet yükümlülüğü kurası atamaları olur. Bu açıktan kurada bunu desteklemiş oldu. Özel sağlık tesislerinden kamuya geçerek göreve başlayan hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.