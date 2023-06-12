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Kayseri'de ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu: 2 ağır yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 50 KA 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru karşı şeride uçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil ve motoru, çekici ile bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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