Kayseri'de alacak verecek kavgasında kan aktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tecettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda E.E. (33) ile Bekir Şahingöz (59) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 48 UF 711 plakalı aracın içerisinde kavga çıktı. Kavga sırasında Şahingöz, yanındaki bıçakla E.E.'yi bacağından yaraladı. Bıçağı eline alan E.E., Bekir Şahingöz'ü vücudunun üç yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Şahingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan E.E. ise, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.