Kayseri'de alev alan fabrika kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangında içeride işçilerin olmaması faciadan dönülmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında işçiler paydos ettikten bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikanın içerisinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılırken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.