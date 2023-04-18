Kayseri'de Amatör futbola bayram izni

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel başkanlığında yapılan toplantıda 22 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde müsabaka oynanmaması ve liglere 1 hafta bayram tatili verilmesi kararlaştırıldı. İkinci Amatör Küme, U-17 Ligi ve U-15 liglerinde Cumartesi ve Pazar günleri maç oynanmayacak. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel bayramı amatör küme takımlarının izinli geçireceğini belirterek, “Sezon başında yaptığımız planlama istikametinde Ramazan Bayramı'nda müsabaka oynatmayacağız. 2.Amatör Küme, U-17 Ligi ve U-15 Ligi'nde mücadele edecek olan ekiplerimiz Ramazan Bayramı'na denk gelen hafta sonunu izinli olarak geçirecek. Bu vesile ile tüm İslâm Alemi'nin ve spor camiamızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.