Kayseri'de amatör maç takvimi belli oldu

Sahalar temizlendi, Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de müsabakaların oynanmasına karar verildi. Ancak ilçe statlarında maçlar oynanmayacak. Kayseri Futbol İl temsilciliği yayınladığı yeni maç programı ile müsabakaların 30 Ocak Pazar günü Argıncık ve Vali Muammer Güler statlarında oynanacağını duyurdu.

Buna göre Buğdaylıspor, Gençlerbirliği, Kayserigücü-Yolspor ve Erciyes Esen Makine-Esentepespor maçları Argıncık 1 Nolu sahada, Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor, Amarat Gençlikspor-Sanayi Esnafspor, Gültepespor-Şekerspor maçları Argıncık 2 nolu sahada, OSB Atletikspor-Başakpınar Belediyespor, Hacılar Erciyesspor-Talas Anayurt, Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor maçları Vali Muammer Güler stadında oynanacak.