İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de amatör maçlara 3. erteleme

Kayseri’de amatör maçlar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle ertelendi.

Kayseri'de amatör maçlar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle ertelendi. Böylece Kayseri'de amatör futbol maçları üst üste 3. kez ertelenmiş oldu.


Kayseri'de amatör futbolcular 3 haftadır sahaya çıkamıyor. İlk olarak TFF'nin tüm yurtta amatör futbol maçlarını ertelemesi ile başlayan silsile geçen haftada kar ve soğuk hava nedeniyle ertelenmişti. Yine bu hafta sonu oynanması planlanan ve programı açıklanan amatör karşılaşmalar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle yine ertelendi. ASKF ve Futbol İl Temsilciliği kararı ile ertelenen maçlar ileri bir tarihte oynanacak. Böylece Kayseri'de amatör takımlar üst üste 3. kez maçların ertelenmesi ile maçlarına neredeyse bir ay ara vermiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.