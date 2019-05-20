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Kayseri'de ambulans takla attı: 2 yaralı

Kayseri’de kontrolden çıkan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de kontrolden çıkan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Develi ilçesinden Kayseri'ye gelen 38 TT 112 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan F.K. ve A.T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yapıldı.


Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer, kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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