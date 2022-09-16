Kayseri'de aranan 14 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 14 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanması için kentin farklı bölgelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Ü., 'mala zarar verme' suçundan 6 ay hapis cezası bulunan H.Ö. ile birlikte toplam 14 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şahıs da cezaevine gönderildi.