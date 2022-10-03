İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de aranan 20 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 kişi yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kentin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. ile birlikte toplam 20 kişi yakalandı.


Yakalanan şahıslardan H.M. ile birlikte 5 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 15 kişi de serbest bırakıldı.

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