Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., 'Birden Fazla Kişi İle Tehdit suçundan' 8 yıl 4 ay AY kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G., 'Birden Fazla Kişi İle Tehdit' suçundan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T., ile 'Birden Fazla Kişi İle Tehdit' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı. Yıldızevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslar, işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.