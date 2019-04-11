İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayseri'de aranan şahıslara düzenlenen operasyonda 43 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şimdiye kadar 43 gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şimdiye kadar 43 gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, evlerde didik didik arama yaparken, 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 43 kişi gözaltına alındı.


Ekiplerin düzenlediği operasyon devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.