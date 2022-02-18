Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlarda aranması bulunan M.K., M.B., E.D., K.Ö. ve H.M.B. ile 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., 4 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ç., 1 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. ve 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. da yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs da cezaevine teslim edildi.