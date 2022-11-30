Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ‘dolandırıcılık' suçundan aranan ve kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte toplam 16 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Organize Sanayi Bölgesi ve Danişmentgazi, Mithatpaşa, Selimiye, Bahçelievler Mahallelerinde yapılan çalışmalarda; ‘dolandırıcılık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A., ‘hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.K., ‘basit yaralama' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G., ‘dolandırıcılık' suçundan 15 bin TL para cezası bulunan C.E.Ş. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 16 şahıs yakalandı.

Öte yandan, yakalanan şahıslardan 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i cezaevine teslim edildi.