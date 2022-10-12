Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 17 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hürriyet, Gesi, Demokrasi, 19 Mayıs, Osman Kavuncu Mahallelerinde yapılan çalışmalarda; haklarında, ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., ‘kasten yaralama' suçundan aranan ve toplamda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G., ‘parada sahtecilik' suçundan aranan ve toplamda 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., ‘silahla tehdit' suçundan aranan ve toplamda 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile ‘kumar oynatmak' suçundan aranan ve toplamda 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ile birlikte 11 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 6'sı cezaevine teslim edilirken, 11'i ise serbest bırakıldı.