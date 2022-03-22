Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 6 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Osmangazi, 30 Ağustos, Battalgazi, Yavuzlar ve Fatih Mahallesi ve farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'kasten yaralama' suçundan yakalama emri ile 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V., hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan yakalama emri ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan yakalama emri ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç., hakkında 'silahla yağma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunun F. Ö., hakkında 'kasten yaralama suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası ve 500 TL para cezası ile 3 ayrı yakalama emri bulunan D.Ö., hakkında 'mala zarar verme' suçundan yakalama emri ile 3 ay 15 gün 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam kişi yaralandı.

Yakalanan şahıslardan 4 şahıs işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 6 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.