Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu

22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde operasyon düzenlendi. 15 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 22 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyona 32 ekip ve 78 personel katıldı. Operasyonda; 'Hakkında 4 adet bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçu ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan ve 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan M.G., 'Hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan P. Ç., 'Hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. G.'nin de bulunduğu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.