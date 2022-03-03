Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 636 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 249'u tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ayrıca Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda da 27'si evden, 34'ü işyerinden ve kurumdan, 6'sı otodan, 22'si açıktan, 6'sı mabetten hırsızlık, 4'ü hayvan hırsızlığı, 58'i diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 157 olayda 190 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 48'i tutuklanırken, elde edilen yaklaşık 60 bin 650 TL değerinde malzeme sahiplerine teslim edildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında da 2'si cinsel içerikli suç, 6'sı kumar olayı olmak üzere toplam 8 olayda 10 kişi yakalanarak, haklarında işlem yapıldı. Ayrıca fuhuş, kumar ve kabahatler kanunu kapsamında toplam 37 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 ev ise ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise kayıp müracaatı alınan 88 şahıstan 84'ü bulundu.